"A ideia será sempre a mesma com jogadores diferentes. Não assentamos nunca o nosso jogo em um ou dois jogadores, assentamos num coletivo, temos um plantel que nos dá todas as possibilidades e confiança para que possamos chegar ao jogo e competir. Temos confiança máxima em quem está. Haverá nuances essencialmente pelas características de jogadores diferentes, todos são diferentes, todos dão contributos distintos à equipa, mas o que queremos é potenciar as suas características para que o FC Porto vença", referiu o técnico, não desvendando a forma como os dragões vão abordar o jogo de amanhã à noite.



Em todo o caso, é de aguardar uma estratégia mais próxima daquela que se apresentou em Paços de Ferreira, dado que as opções são praticamente as mesmas. Se quiser regressar ao 4x4x2, Nuno terá de fazer nova mexida nas peças.

As limitações em termos de opções não vão alterar a ideia de jogo que Nuno Espírito Santo vem incutindo desde o início da época, mas o próprio treinador assumiu que as características dos jogadores levam a que, por vezes, haja reajustamentos. E foi isso mesmo que se verificou em Paços de Ferreira.Sem Otávio (lesionado) e Brahimi, ao serviço da seleção da Argélia, Nuno teve de mexer no sistema tático no qual apostava desde há muito, trocando o 4x4x2 pelo regresso ao tradicional 4x3x3 do FC Porto. Uma alteração que levou à deslocação de Diogo Jota para o corredor esquerdo, depois de um largo período a jogar mais próximo de André Silva.

Autor: Rui Sousa