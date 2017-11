Lito Vidigal ficou feliz com este ponto conquistado diante do FC Porto, mas não deixa de reconhecer que o Aves podia ter chegado à vitória. Na véspera o treinador dizia que a equipa ia fazer "das tripas coração" para ganhar, não venceu, mas o empate desta sexta-feira está longe de ser um mau resultado.





Continuar a ler

Pensamos sempre da mesma forma, sabemos que às vezes as forças são desequilibradas e este jogo não fugiu à regra, trabalhámos dentro da nossa estratégia e tentámos vencer. Sinto-me bem porque fizemos um jogo muito bom. Já disse aos jogadores que estou contente com a atitude que demonstraram.



Jogámos com três defesas e isso quer dizer que a nossa equipa é extremamente ofensiva. Gostamos mais de jogar no ataque. Pensamos sempre da mesma forma, sabemos que às vezes as forças são desequilibradas e este jogo não fugiu à regra, trabalhámos dentro da nossa estratégia e tentámos vencer. Sinto-me bem porque fizemos um jogo muito bom. Já disse aos jogadores que estou contente com a atitude que demonstraram.Jogámos com três defesas e isso quer dizer que a nossa equipa é extremamente ofensiva. Gostamos mais de jogar no ataque. Temos de mudar a mentalidade e pensar grande. Somos um clube que está a crescer, podíamos ter feito um resultado diferente"

"Empatar com o FC Porto, um clube desta dimensão, com o campeonato que está a fazer... Fizemos uma excelente partida, os jogadores estão de parabéns. Criámos muitas oportunidades de golo, só que não as conseguimos concretizar. Podíamos ter tirado mais pontos ao líder invicto do campeonato. Mas a equipa está a crescer.