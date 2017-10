Atentos à situação do guarda-redes espanhol, dois clubes ingleses já se posicionaram para a eventualidade de este poder vir a sair no mercado de janeiro e terão manifestado interesse na sua contratação.De acordo com o jornal ‘The Sun’, Liverpool e Newcastle estão na corrida, de forma a resolverem os seus problemas defensivos, especialmente os reds, que já encaixaram 16 golos em 9 jornadas da Premier League. Entrave é o facto de Casillas não poder jogar pelo Liverpool na Champions, por já o ter feito no FC Porto.