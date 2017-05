Enquanto não é oficializada a renovação do contrato com o FC Porto, Iker Casillas continua nas bocas do Mundo e ainda ontem o jornal ‘AS’ deu conta da tentativa do Liverpool de desviar o guarda-redes, de 36 anos, para a Premier League. Aliás, a publicação espanhola foi mais longe ao garantir que Casillas não vai ficar no FC Porto na próxima época. Isto apesar de o empresário do mítico guardião ter assegurado ao nosso jornal, na véspera, precisamente uma versão contrária.

A mesma notícia deu conta do interesse de outros clubes ingleses e turcos, mas a possibilidade de jogar na Champions, ainda que o Liverpool tenha de disputar o playoff, e o elevado salário que os reds lhe oferecem são motivos para, pelo menos, refletir.

Reconhecimento Casillas já manifestou por diversas vezes a gratidão que tem para com o FC Porto, pelo facto de Pinto da Costa ter apostado nele num momento difícil da sua carreira, e daí a vontade de continuar no clube por mais uma temporada. No entanto, para que isso aconteça, a SAD terá de fazer um enorme esforço financeiro, uma vez que nas duas primeiras épocas de contrato o Real Madrid suportou uma boa parte do salário do espanhol. Agora é apenas o FC Porto. O guarda-redes sente-se bem no Dragão e a prova disso foi a grande época que fez em termos individuais, conseguindo registos ao nível do melhor que fez na sua carreira. Faltou-lhe foi a conquista de troféus, algo que lhe escapa há três temporadas.

Autor: Rui Sousa