Casillas, Óliver Torres, Diogo Jota e Layún participaram ontem nas gravações de uma ação comercial da marca de equipamentos que os patrocina. O quarteto esteve no relvado do Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso, onde o FC Porto B disputa os seus jogos caseiros, e partilhou alguns momentos das filmagens com os fãs através das redes sociais.

Num vídeo publicado pelo guarda-redes foi possível ver o quarteto a ensaiar os conhecidos livres diretos que vigoraram na MLS até 1999, em que os jogadores de campo partiam a 35 metros da baliza isolados perante os guarda-redes. Jota e Layún conseguiram algum aproveitamento, mas Óliver Torres nem tanto...