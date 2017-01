Guilherme Aguiar "surpreendido" com Nuno Espírito Santo [Foto José Moreira]

E prosseguiu: "É ele que embate no Danilo [no lance que originou a expulsão do médio portista] e não venham dizer que ele estava ali de propósito, porque o Danilo ficou tão surpreendido quanto o árbitro quando chocou. O árbitro ou considera que o lance é casual e não mostra cartão, ou considera que é uma agressão e tem de mostrar cartão vermelho".Ainda que considerando o nível da arbitragem em Portugal "muito baixo", Guilherme Aguiar "não quer encontrar desculpas" para a eliminação do FC Porto da Taça CTT.Aplausos merece, sim, Nuno Espírito Santo, pelo trabalho que tem feito à frente do plantel dos azuis e brancos. "Para mim tem sido uma boa surpresa. Nada fez para merecer descrédito", disse apontando a necessidade dos dragões reforçarem o ataque no atual mercado de transferências. "O FC Porto tem de encontrar no mercado alguém que pudesse preencher a maior pecha que é a finalização".