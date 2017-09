Continuar a ler

O responsável do clube alentejano reconheceu o "poderio" dos dragões, mas assinalou que o Lusitano de Évora vai "engrandecer-se e jogar para ganhar", porque também tem as suas "armas".O FC Porto vai defrontar o Lusitano de Évora, que disputa os Distritais, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, estando o jogo marcado, à condição, para 15 de outubro, na cidade alentejana.Madeira Rodrigues manifestou-se convencido de que o 'velhinho' Campo Estrela, casa do clube alentejano, reúne todas as condições para a realização da partida, mas admitiu que o jogo se possa ser disputado noutro local."Há uma série de questões por resolver, nomeadamente o local e a data do jogo", adiantou o responsável, indicando que o estádio do clube alentejano "pode não reunir as condições exigidas pela federação".O presidente da SAD do Lusitano de Évora calcula que o jogo com o FC Porto pode permitir um encaixe de "quase 100 mil euros, entre direitos televisivos e bilheteira", o que vai permitir "um grande desafogo" nas contas do clube.Fundado a 11 de novembro de 1911, o Lusitano de Évora militou 14 temporadas seguidas na 1.ª divisão nacional, nos anos 50 e 60, tendo chegado a uma meia-final da Taça de Portugal.