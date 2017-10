Continuar a ler

Reconhecendo que o objetivo dos eborenses passa exclusivamente pelo campeonato - o clube milita na divisão de elite da Associação de Futebol de Évora - onde a subida ao Campeonato Nacional de Seniores (CNS) está na mira, este jogador santomense, de 33 anos, dá os primeiros ingredientes para o encontro com os dragões."Temos de ter o máximo de concentração nos primeiros 15 minutos. Vamos dar o nosso melhor. Vamos defrontar a melhor equipa do campeonato português. Este jogo vai servir de montra aos nossos jogadores. Tenho colegas que são universitários, outros que nunca disputaram o CNS. O jogo vai servir para mostrar o que valem", defendeu.Formado no Lusitano de Évora, Francisco Serrano, de 22 anos, reconhece que jogar em casa emprestada (no Estádio do Restelo) não facilita a vida à equipa, contudo está longe de atirar a toalha ao chão."O FC Porto é uma grande equipa, está na melhor forma dos últimos quatro ou cinco anos. Vamos lutar com as nossas armas. A nossa união e o facto de jogarmos há quatro ou cinco anos juntos são parte dessas armas. Em caso de vitória, iria festejar e felicitar toda a gente", concluiu.