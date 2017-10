Continuar a ler

Já há equipa oficial do FC Porto: José Sá, Diogo Dalot, Reyes, Marcano, Ricardo Pereira, André André, Óliver Torres, Otávio, Hernâni, Brahimi e Aboubakar.Suplentes do FC Porto: Vaná, Jorge Fernandes, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Galeno e André Pereira.Lusitano de Évora e FC Porto defrontam-se esta sexta-feira, pelas 20h15, em jogo a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.As duas equipas não se defrontam desde abril de… 1966 (!), então num embate do campeonato no qual os dragões saíram vencedores, por 2-0, em jogo disputado no já extinto Estádio das Antas.Esperam-se muitas alterações por parte de Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, que na sua antevisão pediu concentração máxima aos seus pupilos. "Estes jogos da Taça são perigosos, são jogos onde a motivação é muito grande para estas equipas, teoricamente mais pequenas", explicou.O FC Porto deverá, então, alinhar com o seguinte onze: José Sá; Diogo Dalot, Jorge Fernandes, Marcano e Ricardo Pereira; André André, Sérgio Oliveira e Óliver Torres. Otávio, Brahimi e Aboubakar.Quanto ao Lusitano, sétimo classificado da Divisão de Elite da AF Évora, chega ao Restelo com a confiança em alta: Duarte Machado, técnico dos alentejanos, sabe que não é favorito, mas quer dificultar a vida ao líder da Liga NOS. "Vamos tentar aproveitar as oportunidades e evitar que o FC Porto marque muitos…", atirou.O Lusitano deverá escalar o seguinte onze: Nuno Laurentino; Zé Quito, Camolas, William e Nobre. Ferro, Jair e Miguel Serrano; Bruno Machado, Quiko Serrano e M. Rosado.O jogo disputa-se no Estádio do Restelo pelo facto de a Federação Portuguesa de Futebol não ter dado luz verde à utilização do recinto dos alentejanos, após vistoria.A semana ficou, e em contexto ‘FC Porto’, marcada pela resposta de Sérgio Conceição à ambição de ser campeão nacional, sublinhando o treinador que esse sempre é um objetivo natural dos três ‘grandes’, criticando toda a especulação que se criou em volta do tema.Também Aboubakar esteve em foco, pelo facto de os dragões serem agora detentores de 100% do seu passe. Foi comunicado no Relatório e Contas e a parcela de 60% custou 7,2 milhões aos cofres da SAD.O histórico entre Lusitano e FC Porto mostra 35 jogos disputados, com 27 vitórias para os dragões, seis para os alentejanos e ainda dois empates.Hélder Malheiro, da AF Lisboa, será o juiz do encontro. É o primeiro de equipas ‘grandes’ que apita esta temporada.