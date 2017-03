Continuar a ler

Manuel Machado, treinador do brasileiro na época de 2014/15, desejou sorte ao avançado portista, mas apontou-lhe o defeito da ingratidão.



"Como ser humano, espero que vá o mais longe possível. Desejo-lhe a maior sorte. Há duas coisas na humanidade que a mim me incomodam. Uma é a ingratidão e a outra é a ganância. Quando as pessoas, por omissão, que é o caso, denunciam alguma ingratidão não terei grande coisa a dizer", atirou o treinador. Manuel Machado, treinador do brasileiro na época de 2014/15, desejou sorte ao avançado portista, mas apontou-lhe o defeito da ingratidão.

O treinador do Arouca, Manuel Machado, vai reencontrar o avançado do FC Porto Soares, jogador que entrou na Liga NOS pela sua 'mão', quando treinava o Nacional, embora, para o técnico, pouco se fale disso."Tiquinho Soares parece que não passou pelo Nacional. De facto, chegou em 'bruto', corria para trás, quando os outros corriam para a frente. Houve um quadro técnico que, durante um ano e meio, o ajudou e não ouvi em nenhum momento, neste período que foi para o FC Porto, referência ao quadro técnico do Nacional, que o detetou lá num Candal ou num Rio Tinto qualquer do Brasil", lamentou o agora treinador do Arouca, na antevisão à receção aos dragões, na abertura da 25.ª jornada.

Autor: Lusa