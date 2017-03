A goleada aplicada ao Nacional foi o resultado mais robusto alcançado pelo FC Porto no Estádio do Dragão. Até agora, o máximo que os portistas tinham conseguido foi vencer por três vezes com o mesmo desfecho, 6-0. A primeira foi imposta ao Estrela da Amadora, na jornada que selou a conquista do título 2007/08. Os adeptos do FC Porto precisaram de aguardar seis épocas para verem mais meia dúzia de golos sem resposta, desta vez frente ao Atlético, na Taça de Portugal. A mais recente, em 2014/15, tinha ocorrido diante do BATE Borisov, na Champions. O Nacional viu o seu nome inscrito numa página que gostaria de evitar...