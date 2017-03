Na 1.ª Liga, e decorridas 25 jornadas, o FC Porto acumula apenas 148’ de desvantagem no marcador. A equipa de Nuno esteve a perder em cinco ocasiões, mas apenas numa delas não foi capaz de selar o triunfo. Aconteceu logo na 2.ª jornada, em Alvalade, com os golos de Slimani e Gelson a superarem o tento de Felipe logo a abrir. No palco europeu a exigência torna-se mais elevada e, nos nove encontros disputados, os azuis e brancos estiveram a correr atrás do prejuízo durante 178’. A derrota só aconteceu em Leicester e na receção à Juventus, tendo neste caso a expulsão de Alex Telles um efeito negativo que condicionou a possibilidade de reação.