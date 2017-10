As goleadas do FC Porto sucedem-se na primeira fase do Nacional de Iniciados. Este domingo, na 10.ª jornada da Série B, a vítima dos dragões foi o Freamunde que não conseguiu travar o poderio portista (é a única equipa invicta da poule) que redundou em sete golos.Os azuis e brancos marcaram cedo e com apenas quatro minutos decorridos os locais abriram o ativo com um golaço de João Magalhães, de fora da área. Dali em diante, a formação da casa foi sempre 'senhora' do jogo criando sucessivas ocasiões de golo, com Rúben Ferreira e Francisco Ribeiro a bisarem. Os freamundenses, na 'cauda' da tabela, bem se empenharam no jogo, mas não conseguiram evitar a goleada que se traduziu na quarta derrota consecutiva, o que diz bem da diferença de potencial das duas equipas.

Autor: Massa Constâncio