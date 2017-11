Desta vez foi Felipe. Mas também já foi Danilo. E Marcano. Ou até Herrera. Este FC Porto está preparado para ganhar a bem ou a mal, entenda-se de bola corrida ou de bola parada. Ontem, o infernal Vodafone Park gelou e silenciou-se, pelo menos por alguns instantes, com mais um golo de laboratório de Sérgio Conceição: livre curto de Ricardo Pereira, Alex Telles cruzou para a área e Felipe marcou. Estava feito o 14º golo na sequência de uma bola parada, o 7º (de 10!) na fase de grupos da Champions.É verdade que os azuis e brancos já tinham tradição de ser muito fortes a bater cantos e livres – Nuno Espírito Santo também conquistou assim vários pontos –, mas com Sérgio o ‘plano B’ tem tido ainda outra dimensão, nomeadamente na liga milionária. "As bolas paradas são trabalhadas como os outros momentos do jogo. Quando um jogo está equilibrado estas são situações muito importantes e os jogadores têm-nas executado de uma maneira fantástica", explicou o atual treinador após a receção ao Leipzig, formação alemã que nos dois duelos com os dragões sentiu na pele por quatro vezes (!) o peso das bolas paradas.Alex Telles costuma ser quem mais serve os colegas com belos cruzamentos e depois há homens muito fortes no jogo aéreo: Danilo, Felipe, Marcano, sem esquecer Aboubakar.

Autor: Ricardo Vasconcelos