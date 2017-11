Maniche começou por jogar no Benfica, mas foi ao serviço do FC Porto que se destacou e onde conquistou mais títulos. É, portanto, um entendido no que a clássicos diz respeito e deu a sua 'previsão' para o encontro de sexta-feira no World Scouting Congress, no Porto."Será um jogo difícil para ambas as equipas, independentemente de quem está mais forte. No meu ponto de vista é o FC Porto, que joga em casa, perante os seus adeptos, e está confiante apesar do desaire com o Aves. O Benfica pode estar numa fase menos boa, mas são jogos especiais, diferentes. As equipas e os jogadores transcendem-se. Vai ser complicado para ambas as equipas, mas o FC Porto tem todas as condições para ganhar", considerou o ex-internacional português.Olhando para o trabalho de Sérgio Conceição, Maniche admite estar a apreciar bastante a forma como o técnico incutiu à equipa as suas ideias. "O FC Porto, nos últimos quatro anos, perdeu tempo, precipitou-se em algumas contratações. Este ano equilibrou com um treinador com capacidade para fazer um excelente trabalho. Aliás, já o está a fazer. Conhece aquela casa como ninguém, já foi jogador. Está a mostrar isso mesmo, naquele que é o maior desafio da sua carreira. Mais do que ninguém quer agarrar a oportunidade de forma a projetar a sua carreira ainda mais. Para isso tinha que ter jogadores à sua imagem, alguns deles que estavam desaparecidos. Incutiu neles, com o seu conhecimento de clube, a sua garra, personalidade e carácter. E alguns deles até estão a mostrar mais do que se esperava", referiu.

Autor: José Miguel Machado