Na quinta-feira, Manuel Machado, treinador que lançou o avançado brasileiro em Portugal, numa altura em que estava no Nacional, acusou Soares de ingratidão , lamentando que jogador não tenha dado o devido ênfase à sua passagem pelo clube madeirense.

"Houve um quadro técnico que, durante um ano e meio, o ajudou e não ouvi em nenhum momento, neste período que foi para o FC Porto, referência ao quadro técnico do Nacional, que o detetou lá num Candal ou num Rio Tinto qualquer do Brasil", afirmou Manuel Machado na conferência de quinta-feira.



A resposta à observação do técnico do Arouca chegou esta sexta-feira, com o diretor de comunicação e informação do FC Porto a publicar um excerto da entrevista do avançado brasileiro ao Porto Canal, de 16 de fevereiro, e também a uma expressão de Manuel Machado que ficou bem conhecida.



Manuel Machado ou pede desculpa a Soares antes do jogo de logo ou é um vintém... pic.twitter.com/4wYo35ckdi — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 10 de março de 2017

"Manuel Machado ou pede desculpa a Soares antes do jogo de logo ou é um vintém..." A mensagem foi publicada esta sexta-feira nas redes sociais por Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto , reagindo assim à acusação que o treinador do Arouca fez na conferência de imprensa de antevisão do Arouca-FC Porto, que se disputa hoje às 20h30.

Autor: Marta Correia Azevedo