Continuar a ler

O defesa diz que esta atitude é para manter e a dinâmica de vitórias para prolongar na segunda metade do campeonato.



"Após o descanso, com mais um homem e com a mesma atitude garantimos a vitória com naturalidade. A ideia é continuar com a mesma dinâmica porque a 2.ª volta está agora a começar e tudo é possível".