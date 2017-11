O futuro de Marcano mantém-se em aberto, isto apesar de, segundo informou ontem o portal ‘Plaza Deportiva’, o espanhol já ter recebido uma nova proposta de renovação do FC Porto à qual ainda não terá dado resposta.

Contactado por Record, o seu empresário, Iñaki Ibañez, não aceitou pronunciar-se sobre a veracidade – ou falta dela – de uma nova incursão portista, remetendo novas informações sobre o tema para o futuro.

"Tem contrato até 30 de junho do próximo ano. É o que lhe posso dizer. Não vou comentar o que dizem os jornais nem vou entrar em especulações. Quando o momento de dar novas informações sobre o tema chegar, assim será" referiu o agente, garantindo que o central está "a gosto" no FC Porto: "Está contente no clube... Mas não vou especular sobre o futuro. Vamos ver o que acontece."

Na última paragem das competições de clubes, Marcano foi notícia pelo facto de ser recorrentemente pré-convocado por Lopetegui para a seleção espanhola, embora ainda não tenha sido chamado. Sobre o tema, Inaki Ibañez vincou que "apesar da idade, Marcano mantém a ambição" de representar o seu país.