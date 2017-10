Iván Marcano e Yacine Brahimi são, agora, os únicos jogadores que participaram nos 11 jogos oficiais disputados até ao momento pelo FC Porto. Num grupo curto, composto apenas por 24 elementos e com a particularidade de quatro deles serem guarda-redes, o central e o extremo dão um exemplo de abnegação na proposta de jogo fisicamente exigente que Sérgio Conceição incutiu nos azuis e brancos.

Como frente ao Lusitano de Évora, Iker Casillas e Felipe tiveram direito a descanso, o capitão Marcano isolou-se deles e passou a ser o jogador com mais minutos. Uma situação que deve manter-se no jogo com o Leixões, para a Taça CTT, ocasião em que o treinador apresentará um onze alternativo, tal como aquele que avançou no Restelo, mas desta vez sem o espanhol. Ainda nesse jogo da Taça de Portugal, Marcano deu nova demonstração do estatuto que ganhou no FC Porto, ao ter marcado o 3º golo da época, o que lhe permitiu igualar Brahimi, no último lugar do pódio dos melhores marcadores do plantel.

Continuar a ler

A liderança continua a cargo de Aboubakar, que leva dez golos em outros tantos jogos (só falhou a receção ao Besiktas). Logo atrás dele segue Marega com cinco remates certeiros, mas a lista de goleadores é, agora, ainda mais extensa. Face às estreias a marcar de Otávio, Hernâni e Galeno frente ao Lusitano de Évora, são agora 11 os jogadores do FC Porto que já contribuíram para os 29 remates certeiros conseguidos pela equipa neste arranque de época.

Autor: Nuno Barbosa