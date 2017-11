Para a comunicação social espanhola ainda é difícil de acreditar que Iker Casillas seja suplente no FC Porto, pelo que, no final do jogo de quarta-feira, Iván Marcano foi questionado sobre o tema. O espanhol, de 30 anos, bem tentou contorná-lo, mas sempre foi deixando escapar algumas considerações sobre o compatriota.

"É um jogador muito importante para nós. O míster tomou uma decisão e a única coisa que temos de fazer é respeitar, mas sempre pensando que se trata de um jogador muito importante, que tem jogado muito bem durante o tempo que leva aqui. Tem sido muito regular e há que apoiá-lo e estar com ele", revelou o central, em declarações à ‘Cadena Ser’.

