A cumprir a sua terceira temporada no FC Porto, Iván Marcano já foi promovido a subcapitão de equipa. Aos 29 anos, tem formado, com Felipe, uma dupla de centrais temida pelos adversários e muito elogiada por Pinto da Costa. Assumindo-se como ‘antivedeta’, o defesa espanhol é tão prático com as palavras como a cortar bolas dentro das quatro linhas de jogo. Para ele, por exemplo, é fácil identificar o momento que devolveu a confiança à equipa portista e que a catapultou para a luta pelo título mais desejado, que continua agora em aberto.

"Aquele que o Rui Pedro marcou ao Sp. Braga foi um golo-chave", atirou Marcano, em entrevista ao programa ‘Universo Porto’, do Porto Canal, emitido ontem à noite. "Não só pelo que representou em termos de pontos, mas também pela forma como mexeu na nossa cabeça. Foi um golo que nos libertou", prosseguiu, fazendo referência ao facto de esse tento ter terminado com um ciclo de cinco empates consecutivos e de 520 minutos sem marcar. "Por norma, sou uma pessoa bastante fria nesse tipo de situações, mas fiquei fora de mim", completou, sobre a festa feita no relvado após esse golo de Rui Pedro.

Continuar a ler

Passando a sua carreira em revista, Marcano centrou o seu discurso em temas atuais e também comentou os elogios feitos por Pinto da Costa à dupla que forma com Felipe. "É uma honra, mas há que ser humilde. O FC Porto tem uma grande história, teve excelentes centrais. Não posso falar de todos, mas há o Ricardo Carvalho, que é provavelmente o central que mais admiro, não só dos que jogaram no FC Porto, mas de todo o Mundo. Por um lado, creio que o presidente foi inteligente, porque nos motivou, mas por outro penso que o clube já teve grandes centrais", ripostou, acrescentando depois que o amarelo que viu com o Chaves "foi o primeiro" da sua carreira "por protestos".

Autores: Nuno Barbosa e André Monteiro