De patinho feio a imprescindível no onze e com lugar no lote de capitães do FC Porto. Assim se resume a passagem de Marcano pelo FC Porto. Chegou com Julen Lopetegui, em 2014, mas foi com Nuno Espírito Santo que justificou a contratação. Agora, prepara-se para estabelecer novos recordes pessoais.Caso seja utilizado esta noite, frente ao Tondela, o defesa atingirá o seu jogo oficial número 33 da época. Ou seja, quando ainda há três meses de futebol pela frente, Marcano igualará aquela que ainda é a sua melhor marca de utilização com a camisola azul e branca. Foi na pretérita temporada que o espanhol, de 29 anos, participou nos tais 33 jogos. Na anterior, a sua primeira de dragão ao peito, ficou-se pelos 32. Em suma, nem Lopetegui, nem Peseiro viram nele um titular indiscutível. No entanto, Nuno começou a apostar em Marcano logo na pré-época e, agora, está a colher os frutos, já que a defesa portista é a menos batida dos principais campeonatos europeus. No que toca a golos, o central já contribuiu com 5 e igualou o melhor registo da sua carreira, conseguido no Olympiacos, em 2011/12.