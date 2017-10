O mau arranque do FC Porto na Alemanha precipitou uma noite de tormenta que acabou em derrota. Marcano foca nessa má abordagem a sua análise ao que se passou. "Não sei se foi uma questão de intensidade, sei que na 1ªparte não jogámos dentro do plano que foi definido antes do jogo, as coisas não saíram como estavam planeadas e na 2ª parte corrigimos um pouco do que tinha sido a primeira. O adversário também joga, é um bom adversário, tem bons jogadores e sabemos que temos de melhorar, mas isso fica para nós", referiu.O espanhol já não foi tão expansivo ao ser confrontado com o afastamento polémico de Casillas. "São decisões do treinador", começou por responder, soltando-se apenas quando foi questionado sobre se o hábito de a equipa atuar com Iker atrás, e não José Sá, pode ter abalado a solidez defensiva. "Não creio que tenha sido esse o problema, cometeram-se erros e encontrar culpados não faz sentido. Não creio que seja por aí", vincou, dando depois a sua opinião sobre o que comprometeu a eficiência do sector recuado. "Tivemos perdas de bola que nos custaram contra-ataques e na 1ª parte não conseguimos pará-los. Na 2ª corrigimos algumas coisas e melhorámos", apontou, sem esquecer a força do Leipzig. "Têm uma equipa forte, já sabíamos disso, são intensos, pressionam bem, mas dentro de 15 dias esperamos que seja diferente", vincou, não querendo dizer se foi o pior jogo da época, mas notando um fator crucial: "Sempre que há mais espaço pelo centro é mais difícil, temos de corrigir."

Autor: Rui Sousa