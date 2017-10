Após o apito de Hugo Miguel para o intervalo, as equipas dirigiram-se para os balneários, mas Marcano foi em direção à equipa de arbitragem, ainda no relvado. O defesa-central do FC Porto pediu explicações ao juiz, seguramente em relação ao cartão amarelo que viu dois minutos antes, por protestos. Na altura reclamou uma falta, junto à linha lateral.

O espanhol esteve alguns instantes à conversa com o árbitro internacional da AF Lisboa, sob o olhar atento de Álvaro Braga Júnior (presidente da SAD do Boavista) e Alfredo Castro (treinador de guarda-redes da pantera), que estavam também por perto, tal como Luís Gonçalves, diretor-geral da SAD portista.