De reforço criticado a subcapitão bastante elogiado. Marcano, o central titular que espera pelo ingresso de Boly no onze, cumpre no domingo o seu 100.º encontro oficial ao serviço do FC Porto.O espanhol, de 29 anos, que deverá renovar contrato com a SAD em breve, conta 99 aparições, das quais saiu vitorioso 63 vezes, empatou 23 e acabou por perder em 13 ocasiões.