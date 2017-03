Nesta entrevista ao Porto Canal, Marcano também falou de arbitragem. "Eram erros graves que nos penalizavam muito, mas há pessoas no clube para falar destas coisas, nós temos de ter o foco no futebol. Tínhamos o foco nas arbitragens, no facto de nos estarem a penalizar, e o míster teve de falar um pouco connosco sobre isso", revelou. Marcano, de resto, é um jogador que vê poucos amarelos. "Os nossos adversários criam poucas ocasiões em jogo corrido, mas podem causar danos nas bolas paradas. Por isso é importante que as faltas sejam feitas mais à frente no terreno", explicou, e concluiu sobre a braçadeira de capitão: "É um orgulho enorme."