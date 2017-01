Após o Paços de Ferreira ter imposto um nulo ao FC Porto, o médio Marco Baixinho salientou o desempenho da equipa pacense diante dos dragões em jogo da 16.ª jornada da Liga NOS."Fizemos um excelente jogo. Interpretámos muito bem as ideias do treinador. O nosso rigor defensivo foi 5 estrelas, mesmo. Contra os grandes já faz parte termos de saber sofrer. Foi o que fizemos com grande concentração defensiva", referiu o jogador em declarações à Sport TV.Marco Baixinho adiantou ainda que não tem problemas em jogar mais recuado. "Já tenho atuado algumas vezes em qualquer uma das duas posições, a central ou médio. É-me indiferente. Quero é jogar", concluiu o jogador de 27 anos.

Autor: Vítor Pinto