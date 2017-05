Marco Silva chegou esta terça-feira a Lisboa, por volta das 21h20, mas manteve-se em silêncio absoluto acerca do seu futuro, numa altura em que o FC Porto tem o (ainda) treinador do Hull City como preferido para suceder a Nuno Espírito Santo no comando dos dragões.Desta forma, o técnico de 39 anos manteve o tabu acerca da opção que irá tomar para a sua carreira. Recorde-se que no domingo Marco Silva afirmou que só anunciaria uma decisão sobre o seu futuro precisamente amanhã. Hoje, já em solo nacional, nem uma palavra.O timoneiro chegou à capital portuguesa proveniente de Genebra , onde esteve acompanhado pelo empresário, a propósito de uma ação promocional com a Cvstos, marca de alta relojoaria contemporânea.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto