Marco Silva volta a entrar nas cogitações do FC Porto para assumir o comando da equipa, cotando-se como o principal candidato a ocupar o lugar deixado em aberto por Nuno Espírito Santo. O técnico, de 39 anos, enquadra-se no perfil desejado pela SAD para liderar o plantel, mas está longe de ser a única opção em carteira. Eduardo Berizzo e Sérgio Conceição são outros dois nomes bem cotados no Dragão, com destaque para o argentino que deixou há dias o comando do Celta de Vigo.

Marco Silva é visto como a melhor opção para acabar com o ciclo de quatro épocas sem a conquista do título por parte do FC Porto, dado o seu profundo conhecimento do campeonato português. No entanto, e apesar de não ter conseguido impedir a descida do Hull City ao segundo escalão, o técnico, que já foi campeão no Olympiacos, está com boa cotação em Inglaterra e esse poderá ser um duro obstáculo às pretensões da administração portista.

De acordo com o que já foi tornado público, Marco Silva tem uma proposta aliciante do Watford para continuar a trabalhar na Premier League e sente-se tentado a aceitar a oferta. Para além do projeto desportivo que lhe foi apresentado, acrescentam-se os elevados valores em termos financeiros, muito acima do que o FC Porto estará disposto a oferecer-lhe nesta altura. Num segundo plano surgem então Eduardo Berizzo e Sérgio Conceição. O argentino, de 47 anos, deixou Vigo depois de ter levado o clube às meias-finais da Liga Europa, onde foi eliminado pelo Manchester United, e terminado a liga espanhola na 13ª posição – nas duas épocas anteriores ficou no 8º e no 6º postos. O antigo central é treinador principal desde 2011, depois de ter sido adjunto de Marcelo Bielsa na seleção do Chile durante quatro épocas. Quanto a Sérgio Conceição, o português também é visto com bons olhos na Invicta, depois de já ter estado na órbita do clube para suceder a Julen Lopetegui. Porém, note-se que Conceição tem contrato com o Nantes até 2020. Investimento a baixo custo Embora esteja à procura de um treinador com qualidade e que seja capaz de devolver o FC Porto aos êxitos, a SAD não está disposta a fazer um investimento avultado na contratação de um técnico, dando preferência a alguém que não envolva o pagamento de qualquer verba de compensação.



Nesse sentido, dos três nomes que estão em cima da mesa como alvos mais fortes, aquele que perde alguma margem é Sérgio Conceição. Tendo renovado recentemente o seu contrato com o Nantes até 2020, o português, de 42 anos, tem menos possibilidades do que os seus concorrentes de ingressar no FC Porto. Quanto a Marco Silva e Eduardo Berizzo, estão livres e disponíveis para assinar por qualquer clube.

Autor: Rui Sousa