Marco Silva disse no domingo, após o jogo frente ao Tottenham, que só anunciaria uma decisão sobre o seu futuro quarta-feira.



"É o momento de analisar tudo para perceber qual é a melhor decisão. É uma decisão difícil. Tenho uma ideia daquilo que quero e agora é preciso ver o que é melhor para mim e para o clube", disse, lamentando o pesado desaire diante dos spurs (1-7).



Marco Silva, de 39 anos, enquadra-se no perfil desejado pela SAD para liderar o plantel portista, como adiantou o nosso jornal, mas não se encontra de momento em Portugal.





Marco Silva não se encontra no Porto a negociar com o como adiantou a Sky Sport ao início da tarde. O treinador português deslocou-se à cidade suíça, onde está acompanhado pelo empresário, a propósito de uma ação promocional com a Cvstos, marca de alta relojoaria contemporânea, sobre um relógio cujo, a título de curiosidade, valor ascende aos 16.500 euros.A estação britânica adiantara que Marco Silva deixara Londres rumo ao Porto para acertar a transferência para o clube portista, que segunda-feira anunciou a saída de Nuno Espírito Santo.