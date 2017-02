A fortaleza do Dragão, à qual Nuno Espírito Santo tanto apela sempre que joga em casa, vai hoje ser desviada para o vizinho Estádio do Bessa.

No dérbi da Invicta, entre FC Porto e Boavista, estarão bem mais do que 10 mil adeptos dos azuis e brancos nas bancadas. A deslocação é a mais curta possível entre os adversários do campeonato e os apoiantes portistas corresponderam em força à chamada, esgotando os bilhetes que foram destinados aos visitantes. Ainda assim, mais poderão ser adquiridos no Bessa, pelo que há a expectativa de o número de dragões nas bancadas poder aproximar-se dos 15 mil.

