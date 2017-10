Estavam apenas decorridos 13 minutos do encontro entre Boavista e FC Porto quando o guarda-redes dos axadrezados, Vagner, levantou um pedaço do relvado junto à sua baliza.

O brasileiro chamou a atenção da equipa de arbitragem, como que se queixando do estado daquela parte do relvado. Um elemento do staff de apoio do Boavista dirigiu-se para o local, mas Marega também fez o mesmo. Aliás, o avançado do FC Porto foi à zona, colocou o tal pedaço de relvado no seu sítio e calcou-o de forma a não se soltar, resolvendo logo o problema.

Continuar a ler