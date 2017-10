Aboubakar mantém intocável o seu estatuto de melhor marcador do plantel do FC Porto. Com 13 golos marcados nos 14 jogos em que participou, o camaronês é líder isolado desse ranking. No entanto, se nos cingirmos aos números no campeonato, aí Aboubakar tem companhia no pódio. Tal como ele, também Moussa Marega assinou ontem o seu 8.º remate certeiro. Juntos, esses dois africanos são responsáveis por mais de 50 por cento dos 28 golos do FC Porto no campeonato. No cômputo geral, só o benfiquista Jonas tem mais golos do que eles na Liga NOS. O brasileiro soma 12 e é seguido por Aboubakar, Marega e o sportinguista Bas Dost, também com oito.