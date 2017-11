Depois de Soares e Otávio, Sérgio Conceição depara-se com mais um grande problema para os próximos jogos, já que Moussa Marega tem suspeita de uma lesão muscular na face posterior da coxa direita. O maliano, de 26 anos, foi titular, mas teve de abandonar o relvado aos 13 minutos, tempo suficiente para provocar estragos na defesa do RB Leipzig e ajudar os seus companheiros.

Depois de ser assistido uma primeira vez aos 3 minutos, o avançado reentrou em campo para iniciar a jogada que esteve na origem do primeiro golo do FC Porto. Aliás, foi precisamente no sprint que fez para ganhar o canto que Marega rebentou de vez a coxa direita. O maliano foi substituído e recebeu uma grande salva de palmas do Dragão, sendo, ao mesmo tempo, confortado pelos colegas.

À saída do estádio foi visível a dificuldade de Marega em movimentar-se, situação que deixa antever uma lesão problemática para o dianteiro africano. De resto, também Jesús Corona foi substituído, devido a queixas musculares, mas Sérgio Conceição tranquilizou os adeptos portistas, garantindo que o mexicano saiu apenas por precaução, pelo que estará apto para defrontar o Belenenses. O mesmo deverá acontecer com Yacine Brahimi. O internacional argelino também saiu do jogo com problemas na perna direita, embora não esteja em causa a sua presença no encontro de sábado. Seja como for, o técnico tem motivos para estar preocupado nesta altura.

Autores: António Mendes e Rui Sousa