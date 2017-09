Se a qualidade de um jogador fosse medida em centímetros, então Marega teria crescido vários... metros entre a sua primeira passagem pelo FC Porto, em 2016, e a atual. "Ainda posso evoluir e fazer melhores jogos. Continuo a aplicar-me nos treinos, como sempre fiz na minha carreira, e espero ir ainda mais longe", considerou o maliano, ainda no Mónaco.

Como prova de que não se sente um produto acabado, Marega falou das constantes fasquias que coloca a si próprio: "Temos de nos voltar a pôr em causa depois de cada jogo, se conseguirmos um golo temos de ir atrás de um bis, se lá chegarmos temos de tentar um hat trick e por aí fora. Só temos de continuar a trabalhar e a jogar para que a confiança esteja sempre no máximo."

Continuar a ler

Esta mensagem de superação contínua é um ponto de honra do maliano, que só pensa no presente. "Não quero colocar questões sobre o meu futuro, tenho é de trabalhar. Marco golos e faço passes decisivos? É verdade, mas mesmo que marcasse três golos por jogo teria sempre de continuar a pensar no jogo seguinte."