Cedido pelo FC Porto ao V. Guimarães até final da temporada, o avançado Moussa Marega tem sido um dos destaques da Liga NOS e aos suas atuações têm naturalmente despertado o interesse de clubes além-fronteiras. Ora, segundo o portal francês 'Foot Mercato', o dianteiro maliano estará inclusivamente já em negociações com vários clubes, todos eles da Premier League.Na lista de emblemas com os quais Marega estará a conversar constam, segundo aquele site, Sunderland, Crystal Palace e Swansea. Para lá do trio inglês, o 'Foot Mercato' revela ainda a existência de uma oferta concreta de clubes chineses, algo que o avançado maliano terá recusado prontamente.

Autor: Fábio Lima