Moussa Marega lesionou-se num tornozelo e vai falhar a receção do Mali à Costa do Marfim, na sexta-feira, num encontro de apuramento para o Mundial'2018. O avançado do FC Porto contraiu a mazela num treino da sua seleção e está fora da partida com os Elefantes.Trata-se de um duro revés para o Mali, que perde um dos principais elementos. Quanto às consequências para os dragões, apenas a reavaliação da lesão dirá qual o tempo de paragem.