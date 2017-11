Contrariedade logo nos primeiros instantes para o FC Porto diante do RB Leipzig. Logo aos três minutos, Moussa Marega contraiu uma lesão muscular num sprint e acabou substituído... mas apenas dez minutos depois.O franco-maliano, que ficou estendido no relvado depois do lance inicial, ainda reentrou com uma coxa elástica na perna esquerda. O avançado, aliás, ainda conseguiu realizar um novo sprint notável, que acabou por ser a gota de água mas que redundou... no canto que originou o golo de Herrera (13').Antes da marcação do canto vitorioso, Marega deu então lugar a André André e ouviu uma ovação estrondosa dos adeptos no Estádio do Dragão. Segundos depois, novo motivo de festa para as bancadas com o tento do mexicano.