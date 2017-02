Quando Mário Rui chegou a Itália, na época 2011/12, o campeão era o Milan. Desde essa temporada, o defesa foi emprestado pelo Parma a Gubbio e Spezia, representou o Empoli e, agora, está na Roma. Enquanto a carreira do jogador mudava de local, a Juventus continuava no mesmo sítio: o 1.º lugar da Serie A. "A Juventus conquistou cinco campeonatos seguidos porque tem uma estrutura vencedora e uma mentalidade muito forte", explicou Mário Rui a Record.

E para dar alguns conselhos ao FC Porto, o nosso jornal pediu a Mário Rui para revelar a estratégia utilizada por Luciano Spalletti, treinador da Roma, no confronto com a Juventus, a 17 de dezembro. Nesse jogo, em que o português não saiu do banco, a equipa da capital italiana perdeu por 1-0, mas teve mais remates – embora menos direcionados à baliza –, mais posse de bola (61%-39%) e maior eficácia de passe.

"O treinador pediu-nos para jogar de igual para igual, porque a Roma também é forte, tal como o FC Porto, e pediu-nos para pressionar alto e dar pouco espaço. Se jogarem à defesa contra a Juventus, acabam por perder. Qualquer oportunidade deve ser aproveitada, seja de bola parada ou de bola corrida, porque quando a Juventus tem uma oportunidade, consegue aproveitá-la quase sempre", atirou Mário Rui. Mais difícil é escolher apenas uma figura em Turim: "Dybala e Higuaín são de classe mundial, sem esquecer Bonucci, Chiellini e Buffon. São estrelas, sim, mas que funcionam como coletivo."

Autor: David Novo