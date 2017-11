Continuar a ler

Este será o segundo encontro dos dragões arbitrado pelo espanhol, depois da vitória em casa frente ao Chelsea (2-1), na fase de grupos da Champions de 2015/16.



O português Artur Soares Dias vai dirigir no mesmo dia a visita do campeão europeu Real Madrid a casa do APOEL, naquele que será o seu terceiro encontro na fase de grupos da Liga dos Campeões esta temporada.



O árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz foi nomeado este domingo para dirigir a visita de terça-feira do FC Porto ao Besiktas, em jogo da 5.ª e penúltima jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.Em Istambul, Lahoz terá como auxiliares Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar e como assistentes adicionais Carlos Del Cerro e Alejandro Hernandez, com Diego Barbero Sevilla a ser o quarto árbitro.

