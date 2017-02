Continuar a ler

Enfim, segue-se então para a segunda proeza que está ligada a Dani Alves e ao segundo golo de ontem, pois representa o inédito: nunca uma equipa italiana tinha marcado dois golos nos 13 jogos anteriores na casa do FC Porto.



O que aconteceu ontem, aliás, serviu também para equilibrar o histórico neste particular, pois os dragões têm agora tantas derrotas como vitórias (4) nos jogos em casa frente a equipas italianas, com os 6 empates a dar a nota de equilíbrio só ontem confirmada. Enfim, segue-se então para a segunda proeza que está ligada a Dani Alves e ao segundo golo de ontem, pois representa o inédito: nunca uma equipa italiana tinha marcado dois golos nos 13 jogos anteriores na casa do FC Porto.O que aconteceu ontem, aliás, serviu também para equilibrar o histórico neste particular, pois os dragões têm agora tantas derrotas como vitórias (4) nos jogos em casa frente a equipas italianas, com os 6 empates a dar a nota de equilíbrio só ontem confirmada.

Por cá diz-se ‘matar o borrego’ quando finalmente uma equipa acaba com o jejum de vitórias num qualquer estádio ou frente a determinado adversário. Em Itália, o animal chama-se ‘agnello’ e, ao que se sabe, nada tem que ver com a família Agnelli que historicamente manda nesta Juventus que cometeu duas proezas no jogo de ontem.A primeira, já se percebeu, tem a ver com o borrego propriamente dito, pois há quase 22 anos que uma equipa italiana não ganhava na casa dos dragões. Foi a Sampdoria, com um tal de Mancini a gelar o Estádio das Antas, igualando a eliminatória da Taça das Taças que depois os italianos venceram nos penáltis. Como se percebe, há duas coisas já extintas nestes dados, o estádio e a própria Taça, o que só por si dá a notícia do feito de uma Juve que tinha empatado a zero na última vez que visitou o palco dos dragões, em outubro de 2001, jogo que estava marcado para o dia 12 de setembro, mas não se jogou pelas razões que o Mundo sabe muito bem...

Autor: António Mendes