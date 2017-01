Continuar a ler

No treino - de preparação para o jogo com o Rio Ave marcado para sábado às 16 horas - participaram Rui Pedro e Omar Govea, da equipa B e Diogo Dalot, dos Sub'19.



Os dragões voltam ao trabalho quinta-feira às 10h30. Às 12h30, Nuno Espírito Santo fará a antevisão da partida com o Rio Ave em conferência de imprensa.

Maxi Pereira falhou o treino desta quarta-feira do FC Porto por causa de uma contusão no joelho esquerdo. O uruguaio fez tratamento e trabalho de ginásio, de acordo com informação disponibilizada no site dos dragões.A sessão de trabalho ficou também marcada reintegração de Layún e Otávio, tendo ambos realizado treino integrado condicionado.

Autor: Sandra Lucas Simões