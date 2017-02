Mesmo que Layún dê uma boa resposta no regresso à titularidade, frente ao Nacional, Nuno Espírito Santo terá de gerir com pinças a situação de Maxi Pereira. Como foi expulso com o Boavista, o uruguaio continuará em risco de exclusão no regresso às opções para o campeonato, frente ao Arouca. No entanto, dois jogos depois desse na Serra da Freita há o clássico com o Benfica, na Luz, e o treinador pretende ter todo o plantel à disposição. Portanto, não seria descabido que Maxi defrontasse o Arouca e forçasse o amarelo, cumprindo castigo com o V. Setúbal para voltar na Luz com a folha limpa.