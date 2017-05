Maxi Pereira, do FC Porto, e Sebastián Coates, do Sporting, foram esta segunda-feira convocados para a seleção do Uruguai, que vai disputar dois encontros particulares em junho.O primeiro jogo da equipa orientada por Oscar Tabárez acontece no dia 4, na Irlanda, frente à seleção da casa. Três dias depois, o adversário é a Itália, num jogo que vai ter lugar em França.

Autor: Luís Miroto Simões