Maxi Pereira e Felipe merecem atenção especial na equipa do FC Porto, uma vez que ambos estão em risco de exclusão, devido ao acumulado de quatro cartões amarelos no campeonato. Sendo dois jogadores fundamentais no processo defensivo dos dragões, todos os cuidados são poucos para Nuno Espírito Santo, no sentido de se precaver para a eventualidade de ficar sem o uruguaio e o brasileiro em simultâneo, o que obrigaria a uma mexida radical na retaguarda.No caso de Maxi, também é sabido que anda a jogar em esforço há algumas semanas, depois de uma lesão no joelho esquerdo contraída frente ao Moreirense. Mesmo sabendo-se da resistência do lateral-direito, de 32 anos, não está colocada de parte a possibilidade de o treinador chamar Miguel Layún a jogo para defrontar o Tondela, deixando Maxi para a Juventus.

Autor: Rui Sousa