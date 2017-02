Nuno Espírito Santo está forçado a mexer no lado direito da defesa portista na próxima jornada, tendo em conta que Maxi Pereira foi expulso no Bessa, por acumulação de amarelos, e por isso vai falhar a receção ao Nacional. O primeiro cartão amarelo já deixava o lateral excluído da próxima ronda, pois seria a 5ª advertência na Liga NOS. Com esta expulsão, Maxi vai cumprir castigo, mas quando regressar na jornada 25, na visita ao Arouca, voltará a estar em risco de exclusão. Neste sentido, vale a pena lembrar que a 27ª ronda do campeonato terá como prato forte um importante embate entre Benfica e FC Porto.

Do lado do Boavista, Talocha viu o 5º cartão amarelo na Liga e vai falhar a visita ao Moreirense.