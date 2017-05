O FC Porto terminou a temporada este domingo com uma derrota frente ao Moreirense, por 3-1 . No final do encontro, Maxi Pereira fez um balanço da época portista, considerando que o título fugiu do Dragão devido a dois jogos chave: V. Setúbal e Feirense."Este foi o segundo jogo que perdemos. Fizemos uma boa temporada, mas tivemos jogos chave que não ganhámos, em casa, frente ao V. Setúbal, e Feirense. São oportunidades que não podemos desperdiçar. Agora é levantar a cabeça e dar a cara aos inconformados, porque nós somos os responsáveis, e vamos seguir em frente", afirmou o uruguaio.