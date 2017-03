Continuar a ler

Igualmente convocado está o antigo lateral dos azuis e brancos Álvaro Pereira, enquanto Urreta, antigo jogador do Benfica, Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira, foi chamado e pode estrear-se pela seleção.



O Uruguai, segundo classificado na poule única de qualificação para o Mundial2018, na Rússia, recebe o Brasil, que segue em primeiro e conta com o guarda-redes do Benfica Ederson nos convocados, a 23 de março, visitando o Peru (com Carrillo), oitavo, a 28. Igualmente convocado está o antigo lateral dos azuis e brancos Álvaro Pereira, enquanto Urreta, antigo jogador do, foi chamado e pode estrear-se pela seleção.O Uruguai, segundo classificado na poule única de qualificação para o Mundial2018, na Rússia, recebe o Brasil, que segue em primeiro e conta com o guarda-redes do Benfica Ederson nos convocados, a 23 de março, visitando o Peru (com Carrillo), oitavo, a 28.

A seleção do Uruguai anunciou, esta sexta-feira, os convocados para os jogos com Brasil e Peru, a contar para a qualificação do Mundial'2018, com Maxi Pereira () e Sebastián Coates () na lista.O lateral dos dragões, internacional por 117 vezes, e o central dos leões, por 26, figuram numa lista de 24 jogadores às ordens de Óscar Tabárez.

Autor: Lusa