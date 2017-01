Continuar a ler

O argelino Brahimi, que na quarta-feira regressou ao Olival após a sua participação na Taça das Nações Africanas (CAN2017), já trabalhou integrado com o restante plantel, que evoluiu sob as ordens do treinador Nuno Espirito Santo.



Rui Pedro, do FC Porto B, integrou os trabalhos da equipa principal, enquanto o nigeriano Chidozie fez o percurso inverso.



O plantel portista volta a treinar pelas 10h30 de sexta-feira, novamente no Olival, à porta fechada, naquela que será a última sessão de trabalho antes da deslocação à Amoreira.



Maxi Pereira e Jesús Corona estão recuperados das lesões e aptos para a deslocação do FC Porto ao terreno do Estoril, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS agendado para sábado.De acordo com a nota informativa publicada no site dos dragões, do boletim clínico continuam a fazer parte Danilo Pereira, que cumpriu regime de treino integrado condicionado, e Rúben Neves, que fez tratamento e trabalho de ginásio.