No treino deesta sexta-feira destaque para a presença do avançado Rui Pedro, da equipa B, ao contrário de Chidozie, que trabalhou com a formação secundária, e Brahimi, que se encontra ao serviço da seleção da Argélia na CAN. Rúben Neves, que também fez tratamento a uma lesão muscular, é outro jogador com quem Nuno Espírito Santo não pode contar para defrontar o Rio Ave.No treino deesta sexta-feira destaque para a presença do avançado Rui Pedro, da equipa B, ao contrário de Chidozie, que trabalhou com a formação secundária, e Brahimi, que se encontra ao serviço da seleção da Argélia na CAN.

Maxi Pereira é carta fora do baralho de Nuno Espírito Santo para o jogo de sábado, frente ao Rio Ave, dado que não recuperou da contusão no joelho esquerdo que contraiu diante do Moreirense, na partida da jornada anterior.De acordo com a informação prestada pelo site do FC Porto, o defesa uruguaio fez treino condicionado e tratamento, situação que obriga o treinador a mexer na estrutura defensiva.

Autor: Rui Sousa